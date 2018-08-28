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Karabük'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Yangında bir dönümlük alan zarar gördü

Karabük'te çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İl merkezine yakın bir bölgede bulunan Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına bir helikopter, 5 arazöz, 4 itfaiye ve bir su tankı ile müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, bir dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

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Karabük orman yangını

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