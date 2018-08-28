Karabük'te orman yangını

Karabük'te çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İl merkezine yakın bir bölgede bulunan Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına bir helikopter, 5 arazöz, 4 itfaiye ve bir su tankı ile müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, bir dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
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