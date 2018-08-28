Karabük'te orman yangını

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, Çamlık Tabiat Parkı'nda çıkan yangında, yaklaşık 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Öğle saatlerinde, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Çamlık Tabiat Parkı'nda yangın çıktı. 2 ayrı noktada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine gelen itfaiye araçları için dar yoldaki dikenli tel örgüler devrilerek geçişleri sağlandı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan süren çalışmalarda 1 saat sonra yangın söndürülürken, yaklaşık 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. 'LÜTFEN ATEŞ YAKMASINLAR, ATEŞSİZ PİKNİK YAPSINLAR' Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, "İki ayrı noktadan çıkmış. Ekiplerimiz inşallah bulurlar. Çok şükür büyük bir felakete dönüşmeden başarılı bir şekilde yangını söndürdük. Vatandaşlarımız evlerinin bahçesinde de olsun lütfen ateş yakmasınlar. Salça yapmanın mevsimi. Şu anda ekstre hava koşulları yaşıyoruz. Yangının çıkmaması için hiçbir sebep yok. Küçük bir kıvılcım binlerce hektar ormanı yok edebilir. Hava şartları normale dönene kadar lütfen ateş yakmasınlar, ateşsiz piknik yapsınlar" dedi.

