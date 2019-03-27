Karabük'te orman yangını

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Melise köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Karabük ve Safranbolu'dan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektar orman örtüsü zarar gördü.

Olay yerine gelen Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, yangının neden çıktığının araştırılacağını söyledi.

Yangın çıkan alanın en hassas tür olan kızılçamdan oluştuğunu ve havanın da yangının yayılmasına müsait olduğunu belirten Beyazlı, yangının söndürüldüğünü aktardı. Beyazlı, soğutma çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağını söyleyerek, yangında yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

