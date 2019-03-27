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Karabük'te orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Karabük- Zonguldak yolu üzerinde bulunan Melise köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında, kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana yayıldı. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Alevler, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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