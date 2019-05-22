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Karabük’te oruçlar 7 dakika geç açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, dün akşam iftar saatinde merkezi sistemde teknik bir arıza meydana gelince vatandaşlar oruçlarını 7 dakika geç açtı.

Karabük’te oruçlar 7 dakika geç açıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, dün akşam iftar saatinde merkezi sistemde teknik bir arıza meydana gelince vatandaşlar oruçlarını 7 dakika geç açtı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, "Bundan sonra herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her akşam hocalarımız ezanı kendileri okuyacak" dedi.
Karabük’te dün saat 20.13'te okunması gereken ezan, sistemdeki arızadan dolayı okunamadı. Merkezi sistemden kaynaklı bir sorun yaşandığını fark eden müezzinlerden bazıları görevli oldukları camide ezan okurken vatandaşlar oruçlarını açmak için 7 dakika bekledi. Vatandaşlar, kent merkezinde bulunan 106 caminin çoğunda imamların ezan okuması ile birlikte iftarlarını yaptı.
Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, "Bir kaza, bir arıza oldu. Bundan sonra herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her akşam hocalarımız ezanı kendileri okuyacak." dedi.
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Karabük’te oruçlar 7 dakika geç açıldıKarabük’te oruçlar 7 dakika geç açıldı

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