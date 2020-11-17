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Karabük’te oto hırsızlığına 3 gözaltı

17.11.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Karabük’te oto hırsızlığına 3 gözaltı

Karabük’te, sanayi sitesinde oto hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman sanayi sitesinde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gören E.T (18), jandarmaya ihbarda bulundu.

Karabük’te, sanayi sitesinde oto hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman sanayi sitesinde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gören E.T (18), jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışmayı genişletti. Yapılan 8 saatlik araştırmanın ardından otomobili kent merkezinde durdurdu. Otomobilden inerek kaçtıkları sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Y.A (18), Ö.S (25) ve C.G. (21) jandarma ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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