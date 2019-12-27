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  4. Karabük'te otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Karabük'te otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünden düşerek ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

100. Yıl Mahallesi'nde önceki gün bindiği halk otobüsünün açılan kapısından düşen ve ağır yaralanan Satiye Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan otobüs şoförü B.A. ve araç sahipleri O.D. ve C.A. çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Soğuksu-100. Yıl Mahallesi hattında hizmet veren B.A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün 1001 nolu caddeye geldiğinde arka kapısı açılmış, bu sırada kapının önünde duran yolcu Satiye Yılmaz (44) araçtan düşerek ağır yaralanmıştı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alınmış, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

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