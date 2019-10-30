HABER

Karabük'te otobüsün çarptığı yaya yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Karabük'te, yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, Zonguldak Caddesi'nde yolun kenarında yürüyen Alp Benlioğlu'na (16) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anında otobüste bulunan bir yolcu, sürücünün ani fren yapmasıyla düşerek hafif yaralandı. Yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen yayaya otobüsün çarpması ve yayanın yere düşmesi yer alıyor.

PARTNERSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştıSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı
MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımıMSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı
Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

Son dakika: Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Hürriyet gazetesinde kimler işten çıkarıldı?

Hürriyet gazetesinde tenkisat depremi

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı! Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.