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Karabük’te otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

12.02.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı istikametten gelen beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana geldi.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı istikametten gelen beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Hünkar U. idaresindeki 55 JL 777 plakalı Toyota marka otomobil, Yenice istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı istikametten gelen Ercan Ballı idaresindeki 78 BV 729 plakalı beton mikserine yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sürücünün Satuk Balıkısık İlkokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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