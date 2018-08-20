Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e giden Zühre Naciye D'nin kullandığı 34 YH 0285 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Nülüfer Yalçıntaş (41) ile Yaren Delfin Altunbaş (10) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum
Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Ünlü şarkıcıdan olay poz! Bu kez üstsüz paylaştı
Vampir vatandaşların korkulu rüyası oldu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum