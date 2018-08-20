Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e giden Zühre Naciye D'nin kullandığı 34 YH 0285 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Nülüfer Yalçıntaş (41) ile Yaren Delfin Altunbaş (10) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

