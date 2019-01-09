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Karabük'te otomobille drift güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobille drift güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük'te, bir sürücünün otomobiliyle drift atması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ateş Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Etraftaki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ve 67 TK 162 plakalı otomobilin drift attığını tespit eden ekipler, aynı cadde üzerinde park halinde bulduğu otomobilin sürücüsü R.Ç'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan ve ehliyetine 2 ay süreyle el konularak serbest bırakılan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesen ekipler, otomobili de 2 ay trafikten men etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin yol ortasında drift yapması ve yoldan geçen diğer araçları tehlikeye düşürmesi, sürücünün yanındaki bir kişinin inip, cep telefonuyla kayıt yapması yer alıyor.

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drift Karabük

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