HABER

Karabük’te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice ilçe çevre yolunda meydana geldi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice ilçe çevre yolunda meydana geldi. Karabük’ten Yenice istikametine seyreden Emrah Kaya idaresindeki 78 AV 294 plakalı otomobil hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ekrem Örenli yönetimindeki 78 BH 342 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ekrem Örenli ve Emrah Kaya ile birlikte otomobillerde bulunan Naim Yel, Cemal Alagöz, Emine Ayaş ve Azime Aratoğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi İLE Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
TIR'ın altında kalıp öldüTIR'ın altında kalıp öldü
Fırtına, turizm merkezi Kalkan’da ağaçları devirdi, çatıları uçurduFırtına, turizm merkezi Kalkan’da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.