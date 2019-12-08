Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Sıla Kent Sitesi bahçesinde park halindeki 37 AAC 117 plakalı otomobilden, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

