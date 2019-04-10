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Karabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kutlamalarında yapılan off-road gösterisi nefes kesti.

Karabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kutlamalarında yapılan off-road gösterisi nefes kesti.
Karabük'te Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde Karabük Bisiklet Derneği, Müzekent Motosiklet Kulübü ile Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyelerinin polis yelekleriyle ve araçlarıyla kortej geçişi alkışlarla izlenirken, 2 arazi aracı drift attı. Kent Meydanı'nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cem Yelep, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar, polis anne ve babalarının önünde selam verdi. Törende öğrenciler şiirler okudu.
Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, ''Kurulduğu günden bu yana kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini cesaretle ve fedakarlıklarla yerine getiren kahraman Türk polisi devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için ettiği kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde kanını ve canını feda ederek şehit olmaktan çekinmemiştir. Ve bundan sonra da asla çekinmeyecektir'' dedi.
Konuşmaların ardından kent meydanının yan tarafında boş alanda özel olarak hazırlanan parkurda off-road gösterisi düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un başlattığı gösteride ilk araçta yardımcı pilot olarak yer alan Karabük Valisi Fuat Gürel, ''Ben de küçük bir heyecan olsun diye dahil oldum. Çok heyecanlıydı, hoşuma gitti, güzeldi. Gerçekten heyecan verici, güzel bir spor.'' diye konuştu. Vatandaşlardan bazıları bariyer gerisinden bazıları da su tankerinin tepesinden gösteriyi izledi. Nefes kesen gösteri 1 saat sonra sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisiKarabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisiKarabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisiKarabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisi

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