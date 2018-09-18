Karabük'te polis-şüpheli kovalamacası

Karabük'te ikametgahtan hırsızlık şüphesiyle takibe alınan 4 kişi, polise yakalanacaklarını anlayınca bindikleri otomobili mezarlığa bırakıp kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlık Evler Mahallesi'nde bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi.
Bu sırada polis ekiplerini gören 2'si kadın 4 şüpheli, bir otomobile binerek kaçtı. Kovalamaca sırasında mahalle mezarlığına giren şüpheliler, bindikleri aracı terk edip yaya olarak bölgeden uzaklaştı.
Şüphelilerin yakalanması için kentin giriş ve çıkışlarında tedbir alan polis ekipleri, inceleme yaptıkları otomobili çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.
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