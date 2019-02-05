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Karabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

KARABÜK Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde devam eden bağış kampanyasına destek verdi.

Karabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde devam eden bağış kampanyasına destek verdi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Kızılay çadırının önünde uzun kuyruklar oluşturan polislerle tek tek tokalaşıp, "Kan veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karabük Şubesi'nin 'Polis Kızılay ele ele, haydi kan vermeye' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan Kızılay çadırı önünde polisler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kan bağışında bulunan polislerle tek tek tokalaşıp teşekkür etti. Personeliyle birlikte kan veren Sırrı Tuğ, "Ülke genelindeki kampanyaya biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte destek vermek için buradayız. Kızılay'ımızın hizmetleri yadsınamaz. Hizmet söz konusu olduğunda ülke içinde ve dışında her zaman herkesin yanında olan bu teşkilatın yanındayız. Kan veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun ise "Kış ayları kan bağışı yönüyle en zayıf dönemlerimiz. Bunu da kampanyalarla aşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun emniyet teşkilatımız bu konuda bize büyük bir destek verdiler. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bugün için 100'ün üzerinde kan bağışı bekliyoruz" diye konuştu.

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Karabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturduKarabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturduKarabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturduKarabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturdu

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