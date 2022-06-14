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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

14.06.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Sabah başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Ovacuma köyünde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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