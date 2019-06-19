Karabük'te sağanak ve fırtına

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KBÜ Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda akşam yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platform, sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir anda çöktü.

Bu sırada platformun altında kalan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yenişehir ve 100. Yıl mahallerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.

