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Karabük'te sağanak ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesinin stadında yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platformun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KBÜ Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda akşam yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platform, sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir anda çöktü.

Bu sırada platformun altında kalan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yenişehir ve 100. Yıl mahallerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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fırtına Karabük sağanak

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