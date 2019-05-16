Karabük'te 'sahte reçete' operasyonu: 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, jandarma ekiplerince düzenlenen 'sahte reçete' operasyonunda, hastane ve eczane çalışanları olan 4 kişi gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli S.Ö. ve O.Ö.'nün uyuşturucu özelliği bulunan ilacı kent merkezindeki eczanede çalışan M.Ş. ve M.S. için usulsüz temin ederek, haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 4 kişi, gözaltına alındı. S.Ö. ve O.Ö.'nün, izinsiz ele geçirdikleri doktorların şifresiyle sisteme girip, yeşil reçeteyle satılan, uyuşturucu özelliği olan ilacın reçetesini yazdıkları iddia edildi. Şüphelilerin sorgusu sürdürülüyor.

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