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Karabük'te şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:26 | Son Güncelleme

Karabük'te şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen mermer yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eflani'den Ankara'ya mermer taşıyan Alper Çiftçi (40) idaresindeki 06 BN 8532 plakalı tır, Bartın-Karabük kara yolu Kirkille rampasından inerken freni boşaldı. Virajı alamayan tır, şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Çiftçi, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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1 ölü Karabük Safranbolu tır devrildi

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