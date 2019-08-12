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Karabük'te şehit ailesinin evi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Karabük'te şehit ailesinin evi yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.

Atatürk Mahallesi Çay mevkisinde şehit Celal Hatıl'ın babası Mehmet Hatıl'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
EV YANGINI Karabük şehit ailesi Yenice

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