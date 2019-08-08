HABER

Karabük'te "sel tatbikatı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Tatbikatta senaryo gereği sele kapılan araçtaki kişiler kurtarıldı, selde mahsur kalan ve yardım isteyenlere botlarla ulaşıldı - Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Afet başımıza geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden görüp, kurumların koordinesini sağlayıp, hızlı şekilde olay yerine intikal etmek adına neler gerekiyor, bunları görmek adına tatbikat planladık"

Karabük'te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önderliğinde "sel tatbikatı" yapıldı.

AFAD koordinasyonunda Safranbolu ilçesindeki Kadıbükü köyü yakınlarından geçen derede yapılan tatbikata jandarma, polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerin de izlediği tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği selin olduğu bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Koordinasyon merkezinin de kurulduğu tatbikatta sel bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

Sele kapılan araçtaki kişiler kurtarıldı, mahsur kalan ve yardım isteyenlere botlarla ulaşıldı ve kurtarılan kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ulaşılması güç alanlarda kalanlar eğitimli köpeklerin de desteğiyle bulunarak sedye ve halatlar yardımıyla kurtarıldı ve en yakın hastanelere ulaştırıldı.

Kızılay tarafından sosyal yaşam alanlarının oluşturulduğu tatbikatta afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. Elektrik, Telekom ve doğal gaz ekipleri de arızaları gidermeye çalıştı.

- "Başarılı şekilde sonuçlandırıldı"

Vali Gürel, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremi hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her an afetlere hazır olunması gerektiğini belirten Gürel, şunları söyledi:

"Afet başımıza geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden görüp, kurumların koordinesini sağlayıp, hızlı şekilde olay yerine intikal etmek adına neler gerekiyor, bunları görmek adına tatbikat planladık. Sel afeti sonucunda insanların mahsur kaldığı sıkıntılar olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren AFAD koordinesinde bütün kurumlarımızın olay yerine intikal ettirilmesi ve orada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kurumların koordinesi çalışmasını yerinde görmek adına tatbikat yapıldı.

Başarılı şekilde sonuçlandırıldı. Bu, planlı ve haberli bir tatbikattı. Bundan sonra plansız ve habersiz birkaç tatbikat planlayacağız. Kurumların koordinesini gerektiren bu tür afetlerde hızlı şekilde güvenliği sağlayabilmeyi nasıl başarabiliriz, bu tecrübe edildi."

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Binali Yıldırım, İzmir- İstanbul otoyolunda direksiyon başına geçtiBinali Yıldırım, İzmir- İstanbul otoyolunda direksiyon başına geçti
Kar leoparı yavrularının açık hava keyfiKar leoparı yavrularının açık hava keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.