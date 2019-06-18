HABER

Karabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu.

Karabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu.
Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan ve 4 dakika etkili olan şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Yenişehir Mahallesi'nde bir işhanının otoparkındaki ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Bir otomobilin kaputunda çizikler oluştu. Devrilen ağaç dalları budandıktan sonra alınıp, yol kenarına kaldırıldı. Araç sahipleri olayı ucuz atlattıklarını söyledi. Etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle devrilen ağacın yanındaki elektrik direğinin de otomobilin üzerine devrilmesinden korkan kişi, aracını buradan çıkardı.
Karabük- Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde bir ağaç istinat duvarı üzerine doğru devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir sitenin önündeki 2 ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar gelen belediye ekiplerince kesildikten sonra kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildiKarabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildiKarabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildiKarabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaOrdu’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldıPolisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.