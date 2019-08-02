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Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 01:31 | Son Güncelleme

Karabük'te iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi 513. Sokakta bulunan Karabüklüler Sitesi bahçesinde karşılaşan Sami D. ile Semih B, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Semih B, yanındaki tüfek ile Sami D'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Sami D, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Semih B. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin bir yakını tarafından bölgede bulunan akaryakıt istasyonunda polise teslim edildi.

Komşu olan ikili arasında otopark nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi.

Olay yerini güvenlik altına alan polis, soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Silahlı kavga

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