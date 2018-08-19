Karabük'te silahlı saldırı: 2 yaralı

Karabük'te iki kardeş silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A. ile T.A. ve kardeşi T.A, Kayabaşı Mahallesindeki Bahattin Gazi ile Yıldız caddelerinin kesiştiği kavşakta karşılaştı.

Çıkan tartışma sırasında M.A, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

Yaralanan kardeşler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.A. gözaltına alındı.

