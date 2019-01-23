HABER

Karabük'te sitenin istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 02:55 | Son Güncelleme

Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü

Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Doğa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Altınyıldız Sitesi'nin yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Yolda park halinde bulunan dört otomobil de duvarın çökmesiyle aşağıya doğru sürüklendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kısmı sitenin bahçesine kadar kayan yolda kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Otomobillerin hasar gördüğü olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!
Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybettiBakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duvar hasar heyelan Karabük otomobil

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Acı haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 10 kişilik gruba av tüfeğiyle saldırdı

17 yaşındaki çocuk ortalığı kana buladı!

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!

AK Parti’den aday gösterilmeyince istifa ettiler

Aday gösterilmeyince istifa ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.