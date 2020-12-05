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  4. Karabük’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

05.12.2020 02:11 | Son Güncelleme:
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Karabük’te yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan üç kişiye toplam 12 bin 149 TL para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 4 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 7 Aralık 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması Karabük’te başladı.

Karabük’te yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan üç kişiye toplam 12 bin 149 TL para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 4 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 7 Aralık 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması Karabük’te başladı. Kısıtlamanın ilk saatlerinde Doğuşcan K.(23) isimli şahıs 14 ABB 005 plakalı minibüs ile Soğuksu Mahallesinde kurulan polis noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Yakalanan şüphelinin yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıktı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken şahsa, "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak ve sokağa kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından 4 bin 621 TL para cezası kesildi.
23 yaşındaki genç polisten neden kaçtığının sorulması üzerine gazetecilere “Kaçmadım, beni boşu boşuna götürüyorlar” cevabını verdi.
Kardemir Kavşağındaki kontrol noktasında durdurulan Ali K. isimli sürücüsü yapılan kontrollerde alkollü çıktı. Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL olmak üzere toplam 4 bin 378 TL para cezası kesildi.
Karabük-Safranbolu Karayolu Bulak Kavşağında durdurulan Dursun K. isimli sürücüye de izin belgesinin bulunmamasından dolayı 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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