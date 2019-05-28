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Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

Karabük’te jandarma ekipleri bir otomobilde bulunan tarihi eserlerin Konya’da satılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Karabük’te jandarma ekipleri bir otomobilde bulunan tarihi eserlerin Konya’da satılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince M.A.’nın kullandığı otomobilde tarihi eserlerin bulunduğu ve Konya’da satacağı bilgisinin alınması üzerine araç Eskipazar ilçesi Köyceğiz Köyü Karabük-Ankara karayolunda durduruldu.
Araç sürücüsü M.A.’nın gözaltına alındığı operasyonda 1 adet göz yaşı şişesi, 1 adet kitabe, 1 adet tablet, 2 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 1 adet kuru sıkı tabanca, 81 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken şüpheli M.A.’nın sorgusu sürüyor.

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