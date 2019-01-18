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Karabük'te tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait sikke, tarihi nitelikte kılıç, eski döneme ait dolma tüfek ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait sikke, tarihi nitelikte kılıç, eski döneme ait dolma tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesi Tarihi Çarşı bölgesinde yasa dışı tarihi eser satıldığını tespit etti.

Safranbolu Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararının ardından KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme timlerinin katılımıyla operasyon yapıldı.

Tarihi Çarşı bölgesinde M.K.Ö'nün işletmeciliğini yaptığı süs eşyası satan iş yerinde, iki depo ve bir evde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, bir nagant marka toplu tabanca, iki tarihi nitelikte kılıç, bir eski döneme ait dolma tüfek, 6 adet ait ruhsatsız av tüfeği ile 22 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Karabük Safranbolu tarihi eser operasyonu

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