HABER

Karabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 23:29 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10’u çocuk 33 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10’u çocuk 33 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
'Esnaf Günleri' etkinliği kapsamında, Kent Meydanı'na kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10’u çocuk 33 kişide, karın ağrısı ve mide bulantısı meydana geldi. 33 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satıcısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendiKarabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendiKarabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendiKarabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendi

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Kilis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKilis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldıYamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.