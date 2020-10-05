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Karabük’te tefeci operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 22:34 | Son Güncelleme

Karabük’te yağma ve tefecilikten gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, N.E isimli şahıs, oğlu A.E’nin geçmiş zamanlarda faizle borç aldığı iki kişi tarafından tehdit edildiği iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Karabük’te tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Karabük’te yağma ve tefecilikten gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, N.E isimli şahıs, oğlu A.E’nin geçmiş zamanlarda faizle borç aldığı iki kişi tarafından tehdit edildiği iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. İhbar üzerine Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakları olmayan paraları tehdit ederek geri almaya çalıştığı tespit edilen G.K, A.İ. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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