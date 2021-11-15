Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ahşap ev tamamen yandı.

Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde Yılmaz Diktepe'ye (66) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ve Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



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