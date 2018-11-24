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Karabük'te tek katlı ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, tek katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, tek katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle Uygar Caddesi?nde Şahin Özdemir'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Patlamak üzere olan çok sayıda mutfak ve piknik tüpleri dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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