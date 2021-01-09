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Karabük’te tek katlı ev alevlere teslim oldu

09.01.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan yangında tek katlı bir alevlere teslim oldu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan yangında tek katlı bir alevlere teslim oldu. Yangın sırasında uykuda olan ev sahibi güçlükle kendini dışarı atarak kurtarırken, iki yavru köpekten biri telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşlar köyü Tabakçıoğlu Mahallesi’nde Yalçın Yıldırım’a ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Yıldırım, alevleri fark edince güçlükle kendini dışarı atarak yardım istedi. Köylülerin yardımı ile yangında evin girişinde bulunan bir yavru köpek köylüler tarafından kurtarılırken, diğer yavru köpek ise alevlerin arasında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada yangından kurtarılan yavru köpek ise alevlerin arasında kalan kardeşi için inleyerek itfaiyenin çalışmasını izlemesi ise dikkat çekti.
Yangın sonrası tek katlı ev tamamen yanarak kül olurken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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