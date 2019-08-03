HABER

Karabük'te ticari araç traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 23:24 | Son Güncelleme

Karabük'te ticari araç traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Ali İhsan Koç'un (46) kullandığı 82 VKT 4 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy mevkisinde Engin Kaynar (35) yönetimindeki 78 EB 321 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolde çıkan araç yaklaşık 100 metre sonra durdu.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Buket Koç (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Devrilen traktörün sürücüsü ve ticari aracın sürücü ile beraberindeki İlayda (14), Hulusi (8), Abdulsamet Can (19) ve Ceren Koç (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Kaynar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Yönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturduYönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturdu
Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildiOtobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 6 yaralı Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.