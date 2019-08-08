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Karabük’te toplu zehirlenme vak’aları

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Karabük’te sabah saatlerinden itibaren yaşanan gıda zehirlenmeleri sonucu çok sayıda vatandaş hastanelere başvurdu.

Karabük’te toplu zehirlenme vak’aları

Karabük’te sabah saatlerinden itibaren yaşanan gıda zehirlenmeleri sonucu çok sayıda vatandaş hastanelere başvurdu. Yaşanan zehirlenmeler sonucu İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Karabük’te sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, ishal ve kusma şikayetleri üzerine hastanelere başvurarak tedavi altına alındı. Aralarında bazı Karabüksporlu oyuncularında olduğu gıda zehirlenmesinin sebebinin sudan kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Haskul, sabah saatlerinden itibaren hastanelere ishal ve kusma şikayeti ile başvuruların olduğunu ve giderek arttığını söyledi.
Haskul, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye başvuran sayısının 22 olduğunu ifade ederek, “ Bunlar gıda zehirlenmesi olarak gözüküyor. Ama neye bağlı olduğu konusunda araştırmalarımız henüz devam ediyor. Yenilmiş bir gıda maddesine bağlı olabileceği gibi içilen su ile de alakalı olabilir. Konuyla ilgili olarak Sağlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri incelemeler yapıyor. Şuanda durumu ağır olan hastamız söz konusu değil, ayakta tedavi ediliyor. Şuana kadar 22 hastamız var ama hasta sayısında artış olma durumu var” dedi.

Karabük’te toplu zehirlenme vak’aları

Karabük’te toplu zehirlenme vak’aları

Karabük’te toplu zehirlenme vak’aları

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