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Karabük'te toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

İnşaatın temel açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu boş bir evde hasar oluştu

Karabük'te, inşaatın temel açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu iki katlı boş ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir inşaatın temel açma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sebebiyle yakındaki boş bir evin duvarlarında ve tabanında çatlaklar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi ekipleri, inşaatı durdurdu.

Polis ekipleri ise yıkılma tehlikesine karşı evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ev Karabük toprak kayması

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