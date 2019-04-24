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Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Yenice ilçesine giden Sefa Cinkavuk (21) yönetimindeki 06 FR 4867 plakalı motosiklet, Balıkısık Tüneli yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Ş.K'nin kullandığı 81 EA 801 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Cinkavuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

- Safranbolu'da otomobil bariyerlere çarptı

Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen Büşra B'nin (26) kullandığı 07 JZ 693 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Otomobil kaldırıma çarptı

Eskipazar ilçesinde de Ankara istikametinden Karabük yönüne giden Ahmet A'nın (55) kullandığı 34 BZ 9075 plakalı otomobil, Mermer Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.

Kazada sürücü ve araçtaki Hatice A. (55) yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ayakta tedavi edildi.

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Karabük trafik kazası

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