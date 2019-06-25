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Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Karabük kara yolu Üçevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Mangaltepe'ye (73), İ.K'nin kullandığı 34 KZU 78 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mangaltepe, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede Karabük yönüne gelen Mehmet Çavdar yönetimindeki 78 AS 142 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Üçevler mevkisinde yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Şerife, Furkan ve Yusuf Çavdar (9) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi Kültür Merkezi önündeki kazada da kavşakta İsmail Güven'in kullandığı 78 DE 167 plakalı otomobille polis memuru Hasan Öztürk idaresindeki polis aracı çarpıştı.

Kazada, Öztürk ile diğer araçtaki Birsen Güven yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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