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Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

Karabük'te meydana gelen 4 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Adem Y. yönetimindeki 34 ZZ 7142 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Çevrik Köprüsü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Feyza Gül ve Esma Yılmaz yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin önlem aldığı noktada Cemile A'nın kullandığı 34 UK 9285 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü, araçtaki Kezban ve İbrahim Bera Pala, Gülderen ve Fatma Nur Boylan ile Said Berk Arıkan yaralandı.

Bulak köyünden kent merkezine giden M.U. yönetimindeki 78 AY 065 plakalı cip, Bulak kavşağında devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kent merkezi yönüne giden Osman H. idaresindeki 67 EV 940 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şerafettin A'nın kullandığı 74 AK 250 plakalı kamyonet, Uzunkum mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

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Karabük trafik kazaları

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