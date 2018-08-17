Karabük'te trafik kazaları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Banu İmre'ye (33), İ.Ö. (51) yönetimindeki 78 AR 222 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan İmre, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

İmre, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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Karabük-Yenice karayolu Karanük Belediyesi Su Arıtma Tesisleri mevkisinde meydana gelen kazada ise İbrahim Göktaş yönetimindeki 78 BN 210 plakalı otomobil, önünde seyreden Serkan Beşevli yönetimindeki 78 YD 873 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gülşah, Tuana, Ahmet ve İkra Beşevli ile Süreyya, Büşra ve Enes Göktaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.