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Karabük'te trafik kazaları: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 01:27 | Son Güncelleme

Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu'ya giden M.A. yönetimindeki 34 EFP 0037 plakalı kamyonet ile M.A'nın kullandığı 78 DE 046 plakalı başka bir kamyonet ve S.Y. idaresindeki 78 DB 994 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada, 34 EFP 0037 plakalı kamyonetin sürücüsü ve her iki kamyonette bulunan R.A, N.B. H.A, A.A, H.A, Z.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer bir kaza ise Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi.

Karabük'ten Yenice ilçesine giden E.K. yönetimindeki 78 BG 475 plakalı otomobil, Balıkısık mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki B.N, A.K, Ş.K ve K.K. yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bartın'dan Karabük'e gelen M.A.Y. idaresindeki 78 AC 020 plakalı cip, Soğuksu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki eşi S.Y. yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her üç kazayla ilgilide soruşturma başlatıldı.

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Karabük trafik kazaları

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