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Karabük'te trafik kazaları: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 15 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Kaskatı yönetimindeki 34 HVK 89 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Uzunkum Köprüsü üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Evin'in kullandığı 06 NU 599 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki araçtaki 9 kişi 12 Acil Servis ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük-Yenice karayolunda ilerleyen Hidayet Doruk idaresindeki 78 AS 908 plakalı otomobil ise Balıkısık mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki Satı Doruk, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Levent Yıldır yönetimindeki 42 CIE 74 plakalı otomobil, Bartın-Karabük kara yolu Ahmet Usta mevkisinde Beytullah Bilal Kuş'un kullandığı 34 TG 1347 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Miraç Efe (2), Emir Çağan (8) ve Elif Yıldır ile Fehmi Topcan yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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15 yaralı Karabük trafik kazaları

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