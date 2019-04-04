Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Fahri Toker yönetimindeki 78 SC 470 plakalı otomobil, kent girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Melahat Toker ters dönen otomobilde sıkıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan Ovacık İlçesi Yaylacılar köyü yakınlarında yol yapın işinde çalışan Emrah E. yönetimindeki sıkıştırma silindiri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan operatör, iş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

