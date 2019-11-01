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Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:54 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Altuntepe yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halindeyken, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda, trafik ışığına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Remziye Altuntepe (73) ve Azra Ece Aksu (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeşil Mahalle Karaca Sokak'ta ise Berkay Ş. (22) idaresindeki 78 BZ 414 plakalı otomobil, park halindeki Yasin Durmuş'a ait 78 AB 399 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, 78 BZ 414 plakalı otomobilde bulunan Yılmaz Avcı (19) yaralandı. Avcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün 211 promil alkollü olduğu ileri sürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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3 yaralı Karabük trafik kazası

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