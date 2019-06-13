Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü kavşağında Bilal Şenol'un kullandığı 78 AZ 071 plakalı kamyonet ile Birol Şanlı yönetimindeki 78 S 0163 plakalı otobüs çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile otobüste bulunan Meral Özdemir (35) ve Gülseren Çevik (40) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kent çıkışında meydana gelen diğer kazada ise Ankara istikametine giden İskender Çakmak idaresindeki 78 SG 528 plakalı otomobil ile Uğur Şenol'un kullandığı 33 CBR 30 plakalı motosiklet Öğlebeli kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

