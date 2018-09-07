Karabük'te trafik kazaları: 8 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mehmet Gül idaresindeki 34 LE 5450 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi Kemikli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında park halindeki 34 DZR 56 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, sürücü ve yanındaki Mehmet Arda, Dilek, Feyza (2), Nisanur (4) ve Oltan Gül yaralandı.

Diğer bir kazada ise Kastamonu istikametinden İstanbul'a giden Engin Yakupoğlu idaresindeki 34 BK 6778 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü mevkisinde, aynı yöndeki Murat Karakuş yönetimindeki 14 KJ 915 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Karakuş ile yanındaki Halil Çetinceviz yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

