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Karabük'te trafik kazaları: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 8 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi 1 Nolu Cadde'de Ö.A. (24) yönetimindeki 42 NS 925 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta tedavi etti.

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- Yenice'de zincirleme kaza

Yenice ilçesi Balıkısık mevkisinde ise Y.G'nin kullandığı 78 M 5008 plakalı minibüs, Ç.Ö. idaresindeki 78 YD 134 plakalı kamyonet ile N.D. yönetimindeki 78 BL 273 plakalı beton mikserinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, minibüsteki M.K, E.O, H.İ, N.U, M.Ö, D.A ile 8 yaşındaki B.A. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Karabük trafik kazası yaralı

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