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Karabük'te trafik kazaları: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 8 yaralı

Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen H.Y. yönetimindeki 25 HB 821 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek refüje düştü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.Y, A.Y. ve N.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Otomobil toprak zemine saplandı

Diğer kazada, Karabük'ten Eskipazar ilçesine giden B.Ü. idaresindeki 34 ZS 6924 plakalı otomobil, kent çıkışında kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan ve toprak zemine saplanan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Ü.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

- Kontrolden çıkan araç ağaçlara çarptı

Karabük'ten Ankara'ya giden S.G'nin kullandığı 78 YD 735 plakalı otomobil ise Asit köprüsü yakınlarında yoldan çıktı ve kenardaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir diğer kazada ise Yenice'den Karabük'e gelen M.M. yönetimindeki 67 ES 971 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye düştü.

Bir kısmı su içerisinde kalan kamyonetin sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarda yaralanan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Karabük trafik kazaları

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