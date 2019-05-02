Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkı Ünver (78) yönetimindeki 78 AE 069 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Hamzalar kavşağında Esin Paslı'nın kullandığı 34 RY 1890 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Ünver ile yanındaki Hakime Ünver (77) ve Fatma Ünal (85) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer bir kaza ise Karabük-Kastamonu yolunda meydana geldi.

Dursun Topal idaresindeki 37 HH 330 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çevrikköprü mevkisinde kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki Yasemin Topal (38) ile Nimet (64) ve Kadir Er yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bartın-Karabük kara yolunda ise otomobille tır çarpıştı. Kadir Çotuk yönetimindeki 74 DG 370 plakalı tır ile Mustafa Karakuş'un (40) kullandığı 78 AL 448 plakalı otomobil, Eflani kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Fatih Öztırpan (40) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

